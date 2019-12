Le journal du lundi 23 décembre

Les titres :



- A la une de ce journal, notre chronique hebdomadaire consacrée aux élections municipales. On s’intéresse ce matin à la France Audacieuse. Ce mouvement lancé par le maire de Nice, Christian Estrosi. Il soutient quatre candidats dans le Var. Mais en quoi consiste-t-il ? Explication dans une minute.



- C’est un élément indissociable de la période de Noël : la crèche. Certains voient les choses en grand, en très grand même. Comme Josiane et Daniel. Ce couple de Hyérois met en scène plus de 150 santons. Reportage dans ce journal.



- " Pas un aboutissement " pour Patrice Collazo. L’entraîneur du Rugby Club Toulonnais pas totalement satisfait malgré la large victoire de ses joueurs hier soir contre Clermont. Succès 41 à 19 au Stade Mayol.



- La Météo, le Var toujours placé en vigilance jaune pour vents violents aujourd'hui.