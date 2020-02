Le journal du lundi 24 février

Les titres :



- 343 vins du Var ont été récompensés hier lors du Concours général agricole au Salon de l’Agriculture de Paris. Quel impact ont ces médailles ? Nous serons avec Thomas Rose, du Chateau le Bastidon, à la Londe-les-Maures, dans une minute. Le domaine en a reçu trois en or et une en argent pour ses vins.



- Quelles ambitions pour le Rassemblement National dans le Var ? C’est la question ce matin de notre chronique hebdomadaire consacrée aux élections municipales. Alors que Marine le Pen, sa présidente, s’est rendue dans notre département ce weekend.



- Puis nous reviendrons sur les différents résultats du weekend sportif : défaite du Rugby Club Toulonnais et du Saint-Raphael-Var-Volley-Ball. Victoire colombienne sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var.