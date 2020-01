Le journal du lundi 27 janvier

Les titres :



- " Ils ont un rôle à jouer dans la solidarité, l’habitat, la mobilité ou l’exclusion numérique ". Les mots de Manuel Pinto. Le directeur régional des Petits Frères des Pauvres, invité du journal de 7h. L’association dresse une liste de 10 propositions aux candidats aux élections municipales.



- " Un gain de temps et d’efficacité ", pour le directeur départemental de la Sécurité publique du Var. A la Garde, les policiers nationaux n’ont plus besoin de se déplacer chez leurs confrères municipaux pour visionner les images des 140 caméras de vidéo-surveillance.



- Une nouvelle ZAP dans le Var : la Zone Agricole Protégée de Fréjus. 264 hectares de terres destinées à développer des cultures maraîchères de proximité. C’est ce que nous expliquera Sébastien Perrin, secrétaire général de la chambre d’agriculture du Var, et vice président de la Cavem.