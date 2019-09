Le journal du lundi 30 septembre

Les aidants auront désormais droit à une indemnité d’une quarantaine d’euros par jour lorsqu’ils prendront un congé pour s’occuper d’un proche handicapé par exemple. " Une signe positif ", pour les familles, vous l’entendrez.



Ils ont 30 ans ou moins et ils espèrent devenir maire. Dans notre chronique hebdomadaire, consacrée aux élections municipales, on s'interesse ce matin aux jeunes candidats. Pour eux, leur âge ne sera un handicap.



Dans ce journal également, on vous propose une balade en mer, à bord de l’Imoca Fortil de Clément Giraud. Le skipper toulonnais se prépare à disputer le prochain Vendée Globe, dans un peu plus d’un an.