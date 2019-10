Le journal du lundi 7 octobre

" Pas d'alliance possible entre les Républicains et le Rassemblement National en vue des municipales". Hubert Falco, Frédéric Boccaletti ou Jean-Louis Masson, tous sont d’accords sur ce point, alors que plus de la moitié des sympathisants des deux partis y sont favorables.



Dans ce journal également, on prendra des nouvelles d’Anaëlle. Depuis un mois, la jeune femme parcourt la côte en direction de Marseille, avec l’idée de ramasser un maximum de déchets. Et vous l’entendrez elle en profite " pour planter des petites graines dans l’esprit de chacun "



23 à 3, victoire du Rugby Club Toulonnais à domicile hier face au Stade Rochelais pour la 6e journée de Top 14. La réaction, forcément joyeuse, du capitaine Raphaël Lakafia dans ce journal.