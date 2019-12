Le journal du lundi 9 décembre

Les titres :



Une nouvelle journée d’action demain contre la réforme des retraites. Trois manifestations sont prévues à Toulon, Brignoles et Draguignan



Le trafic ferroviaire toujours perturbé aujourd'hui : 2 TER sur 10 dans la région.



Comme chaque lundi, on s’intéressera également aux élections municipales dans ce journal. Avec ce matin un zoom sur les modes de scrutin. On ne vote pas de la même façon que l’on soit à Aiguines ou Toulon.



Après deux ans de travaux, la nouvelle usine de production d’eau du Muy a été inaugurée vendredi. Elle doit permettre de répondre à l’augmentation des besoins autour de Fréjus / Saint-Raphaël.