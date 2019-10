Le journal du mardi 1 octobre

4 millions et demi de Français de 60 ans et plus ressentent de l’isolement. C’est ce qui ressort d’un rapport publié par les Petits Frères des Pauvres à l’occasion de la journée internationale des personnes âgées. Nous serons avec le directeur régional de l’association dès le début de ce journal.



La France a dit "adieu" à Jacques Chirac. 4 jours après la mort de l’ex-président, les hommages se sont multipliés hier. Reportage à Ollioules où une cérémonie était organisée devant le mairie.



Un nouveau dispositif pour éviter les bouchons en été. La Région s’associe à l’application GPS " Waze ". Il indiquera, en temps réel, les routes mais aussi les lieux touristiques à éviter car trop fréquentés.