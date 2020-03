Le journal du mardi 10 mars

Les titres :



- L’épidémie de coronavirus continue de s’étendre : 9 cas désormais dans le Var. Dont 3 à Six-Fours-les-Plages. Dans ce journal, le témoignage de Marie. Son époux est hospitalisé. Elle est confinée chez elle.



- Face à la multiplication des cas de coronavirus, les reports ou les annulations d’événements se multiplient eux aussi. " On essaie de rester positif " nous dira la directrice de l’agence Cap Croisière Voyage. Elle devait organiser un salon vendredi et samedi à la Valette-du-Var.



- 9 parents lancent une cagnotte en ligne pour financer une enquête indépendante de la poudre de lait Gallia, après la découverte, à plusieurs reprises, de larves. Parmi eux, Céline, jeune maman varoise. On l'entendra.



- Des clients qui sont aussi actionnaires de leur entreprise. C’est le principe de ce projet : le premier supermarché participatif et coopératif du Var. Il ouvrira à l’automne prochain à Toulon.