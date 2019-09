Le journal du mardi 10 septembre

" Ce que l’on demande c’est du personnel auprès des patients ". Réaction de Manon Magagnosc, secrétaire générale de la CGT au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer, après les annonces de la ministre de la Santé, hier, pour résoudre la crise des urgences.



Plus 3,5 % en un an. Le nombre d’apprentis augmente dans le Var. Parmi eux, de plus en plus d’hommes et de femmes en reconversion professionnelle. Reportage au CFA du Beausset dans ce journal.



Dans ce journal également, on se rendra au relais adulte de la Garde. Un nouveau lieu, inauguré vendredi. Le but : permettre aux habitants du quartier Romain Rolland de se rencontrer, d’échanger mais aussi de s’informer sur la recherche d’emploi par exemple.