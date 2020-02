Le journal du mardi 11 février

Les titres :



- Ils étaient une centaine hier à manifester devant leur usine Transfix à La Garde : des salariés inquiets pour l’avenir de leurs emplois. Ils réclament aussi la fin des heures travaillées mais non payées, un accord conclu il y a deux ans.



- Quelles conséquences aura la future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche pour les Universités ? "Nous sommes dans l’attente", nous dira le président de l'Université de Toulon.



-Le nouveau sous-préfet de Brignoles a officiellement pris ses fonctions hier. "Je me laisse un peu de temps pour découvrir les sujets", explique Olivier Bitz.



- Elle est la doyenne des Français et même des Européens. Sœur André souffle ses 116 bougies aujourd’hui. Une petite cérémonie est prévue ce matin à l’EPADH Sainte Catherine Labouré à Toulon, où elle réside. Audrey Souriau nous retracera son parcours.