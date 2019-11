Le journal du mardi 12 novembre

Les titres :



Des voies réservées aux véhicules qui embarquent plus d’un passager ? C’est l’une des idées qui pourraient voir le jour ces prochaines années sur nos autoroutes. La Région PACA et le réseau Vinci signeront cette après-midi un plan « neutralité carbone 2050 ».



Une formation en 3 ans, dont une passée au Portugal, en Espagne ou en Norvège. L’Université de Toulon proposera dès la rentrée prochaine un master spécialisé en robotique marine. Une première en France.



Augmenter la sécurité dans les écoles, les crèches ou les centres aérés. C’est le but des dispositifs "anti-intrusion" installés à la Garde. Des alarmes reliées directement aux radios que portent tous les policiers municipaux.