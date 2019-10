Le journal du mardi 15 octobre

10 mille hectares pour développer la viticulture ou le maraîchage. Le Var recherche des terrains. Un plan de conquête et de reconquête agricole a été présenté hier en Préfecture.



Une présentation également à l’aéroport de Hyères / Toulon. Présentation, hier, des travaux menés depuis le début du mois. Les plus importants depuis la création de l’aéroport. Ils vont durer un peu plus d’un an. Reportage dans ce journal.



Dans ce journal également, reportage au Cap Sicié, à la Seyne-sur-Mer, où habitants et chasseurs s’inquiètent de la prolifération de sangliers. Une battue était prévue ce matin.