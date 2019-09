Le journal du mardi 17 septembre

Plus 44 % de morts sur les routes du Var en un an. Le Prefet du département a tiré la sonnette d’alarme hier. La destruction de plusieurs radars pourrait, en partie, expliquer cette hausse d’après lui.



Les agents des finances publiques ne désarment pas. 150 environ ont défilé hier à Toulon contre le plan Darmanin. Dans le cortège, des élus comme Robert Beneventi, maire d'Ollioules.



Rendre les projets immobiliers plus écolo. C’est le but de la révision du PLU, le plan local d’urbanisme, engagée par les élus de la Seyne-sur-Mer. Ils prévoient de rendre obligatoire la présence d’un tiers d’espaces verts dans tous les nouveaux projets immobiliers situés dans les zones les plus urbanisées.