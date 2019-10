Le journal du mardi 22 octobre

Les titres du journal :



Ecarter les risques d'inondation. C'est le but des opérations menées dans les cours d'eau entre Six-Fours-les-Plages et Sanary-sur-Mer. Reportage.



Retour à la normale dans les gares ce matin. Hier, les syndicats ont obtenu l’organisation d’une table ronde sur la question de la sécurité dans les trains en PACA. " Un premier pas ", estime le secrétaire régional de l’UD Unsa Cheminot.



Objectif : comprendre comment le virus s’est propagé. Un 2e cas " autochtone " de Zika a été identifié à Hyères. Les habitants du quartier Godillot sont invités à participer à une campagne de recherche auprès de l’Agence Régional de Santé.



C’est un lieu qui n’a pas encore livré tous ses secrets comme nous le racontera le doctorant en archéologie médiévale Jean-Antoine Segura. Le site archéologique de Sainte Candie, à Roquebrune-sur-Argens, ouvre exceptionnellement ses portes au public aujourd’hui et jeudi.