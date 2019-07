Le journal du mardi 23 juillet

"Un très grand soulagement et une très grande émotion". Les mots d’Hervé Fauve, le fils du commandant de la Minerve. L’épave du sous-marin a été retrouvée hier. Elle a sombré au large de Toulon il y a 51 ans.



Cette découverte est une prouesse technologique selon le Prefet Maritime de la Méditerranée. L'amiral Charles-Henri de la Faverie du Ché qui nous expliquera comment ont été menées les recherches.



Dans ce journal également, nous vous ferons découvrir l’exposition Toulon Forever 2019. Une exposition de photos prises uniquement avec des téléphones portables et diffusées sur Instagram.



Le Var placé en vigilance jaune canicule. On attend jusqu'à 39 degrés demain, jeudi et vendredi.