Le journal du mardi 24 décembre

Les titres :



- " La fête de Noël doit réveiller en nous l’espérance ". Les mots de Monseigneur Dominique Rey, l’évêque du Diocèse de Fréjus / Toulon.



-Dans ce journal également, une pensée pour les marins et militaires qui passeront Noël loin de chez eux. C'est ce que demande le père Jean-Thierry Charolais. Il est aumônier militaire.



- Et il n’y a pas que les Chrétiens qui fêtent Noël. Reportage dans une famille bouddhiste dans ce journal.



- " Une dotation qui n’apportera aucune amélioration ". C’est ce qu’estime le secrétaire Académique de la CGT Edu’Action. L’Académie de Nice profitera de 67 postes d’enseignants supplémentaire pour ses écoles maternelles et primaires à la rentrée 2020.