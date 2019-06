Le journal du mardi 25 juin

Risque incendie, pollution de l’air et report du brevet des collèges. Les conséquences des fortes chaleurs sont nombreuses. On fait le point dans ce journal.



Belges, Italiens et Britanniques. Le podium des nationalités qui achètent le plus de résidence secondaire dans notre région. La première de France pour ces investissements selon le dernier baromètre BNP Paribas International Buyer.



Le Rugby Club Toulonnais fait sa révolution. 13 recrues ont déjà signé. Le but : amener plus de jeunesse, de vitesse et de polyvalence assure Patrice Collazo. L’entraîneur varois qui a fait le point sur la saison à venir hier.