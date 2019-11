Le journal du mardi 26 novembre

Les titres :



- Deux jours après les inondations qui ont touché le Var, l’heure est désormais au nettoyage pour de nombreux habitants. Reportage à Roquebrune-sur-Argens.



- Le lycée du Golf Hôtel à Hyères sera reconstruit, ailleurs. Annonce du maire hier alors que l’établissement a de nouveau été inondé ce weekend.



- Les Restos du Coeur lance leur 35e campagne d’hiver ce matin.

Hier, les bénévoles ont préparé les centres pour accueillir les bénéficiaires. Reportage à la Seyne-sur-Mer où 64 tonnes de nourriture seront distribuées pendant 16 semaines.



" Plus récent et plus technologique ", Sébastien Destremeau vient d’acquérir un nouveau bateau. Le skipper toulonnais participera au prochain Vendée Globe dans un peu moins d’un an.