Le journal du mardi 28 mai

A la une de ce journal, l’inquiétude des services d’urgences du département. En cause : le manque de moyens avant l’arrivée des touristes cet été. Le syndicat Samu et Urgence de France appel à un débrayage à midi.



Dans ce journal également, nous nous intéressons à Michel Pacha. Vous connaissez certainement son nom. Mais qui était-il vraiment ?

Une exposition lui est consacrée à la Seyne-sur-Mer pour le bicentenaire de sa naissance.



Le président du club de football des Ardrets de l’Esterel en appelle au soutien de la mairie pour la construction d’un nouveau stade. Son terrain ne sera plus homologué à partir du 1er juillet.