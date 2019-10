Le journal du mardi 29 octobre

Les titres :



Rencontrer les habitants de la région pour poter leurs voix au Parlement européen. C’est l’ambition de Manon Aubry. L’eurodéputée varoise s’est lancée hier dans un périple de 260 kilomètres à vélo sur les route de la région.



Dans ce journal également, on fera le point sur le projet de RER toulonnais. Il prévoit la circulation d’un train tous les quarts d’heure entre l’est et l’ouest de la capitale varoise. Si la phase de consultation est terminée, le projet n’est pas totalement arrêté.



Des écrans, une manette, le tout dans une structure en bois bâtie à l’intérieur de la tour des Templiers. Dans ce journal également, on vous fera découvrir ce projet qui offre un nouveau point de vue sur l’architecture hyéroise.