Le journal du mardi 3 septembre

Trois semaines en Syrie à la rencontre des Chrétiens d’Orient. C’est l’expérience que viennent de vivre cinq jeunes du diocèse de Fréjus / Toulon. Retour sur ce séjour avec l’un d’eux dans ce journal.



Le recteur de l’Académie de Nice défend la réforme de la voie professionnelle à Six-Fours-les-Plages. Richard Laganier s’est rendu au lycée de la Coudoulière pour la rentrée hier. Il promet " une meilleurs orientation des élèves et plus d’accompagnement ".



En fin de journal rencontre avec une jeune femme, Anaëlle, 26 ans. Elle s’élance ce matin pour le projet Azur. L’idée : ramasser le plus de déchets possible entre le Revest-les-Eaux et Marseille en deux mois. Mais surtout faire de la prévention.