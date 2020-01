Le journal du mardi 7 janvier

Les titres :



- Hubert Falco défend son bilan. Le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a présenté ses vœux hier.



- Dans ce journal également, rencontre avec l’un des fondateurs de l’entreprise Boarding Ring. Cette start-up varoise participe au CES de Las Vegas à partir d’aujourd’hui. C’est l’un des plus gros salons du monde, consacré aux nouvelles technologies.



- Vous l’avez peut-être déjà vue, sinon on vous la fera découvrir en fin de journal, cette vidéo d’un prêtre du diocése de Fréjus – Toulon. Elle a été visionnée plus de 5 000 fois en une semaine sur Youtube.