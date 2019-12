Le journal du mercredi 11 décembre

Les titres :



- " Nous avons déjà enregistré des annulations ", déplore le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de PACA et Toulon. Il se dit " inquiet " d’une éventuelle suite du mouvement de grève.



- La SNSM lance sa campagne hivernal de dons cette semaine. La Société Nationale de Sauvetage en Mer à besoin de fonds pour acheter de nouveaux navires, comme nous expliquera son président dans le Var.



- Il souhaite ouvrir une fromagerie tournée vers le bio et les produits locaux. Un Brignolais participe aujourd'hui à la finale nationale du concours Mon centre ville a un incroyable commerce. Yves Pulici l’a rencontré avant cette finale.