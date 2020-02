Le journal du mercredi 12 février

Les titres :



- 40 millions d’euros, dont 20 apportés par l’État. Un grand plan de rénovation du centre-ville va être lancé à la Seyne-sur-Mer. Annonce hier de son maire Marc Vuillemot.



- Les élections municipales responsables d’une partie de la baisse de construction de logements sociaux. C’est l’analyse du directeur de Var Habitat. Seulement 2 000 HLM ont été construits l’an dernier dans le Var. C’est 30 % de moins que l’objectif annoncé.



- Développer encore davantage le sport à l’école et inculquer ses valeurs. C’est le but d’une convention signée entre le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var et l’Inspection d’académie. Avec en toile de fond les Jeux Olympiques de Paris dans 4 ans.



- Beaucoup plus proche de nous : la Saint-Valentin. C’est ce vendredi. La paroisse de la Garde propose un dîner romantique et spirituel. C’est-à-dire ? C’est que nous dira du père Louis-Marie Guitton, curé de la paroisse.