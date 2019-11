Le journal du mercredi 13 novembre

Les titres :



La Londe-les-Maures, 10e au classement des villes les plus endettées de France d’après un article du Figaro. Carqueirane, la Seyne-sur-Mer et Saint-Raphaël sont aussi dans le rouge d’après le quotidien.



Le Palais des Sports et l’Hôtel Départemental des Arts de Toulon, l’attribution des aides aux jeunes en difficulté, les élus du Département ont acté hier le transfert de ces compétences vers la Métropole TPM. Ces transferts remettent-il en cause l’intérêt des Départements ? Pour les élus, pas de raison de s’inquiéter.



Faut-il s’inquiéter en revanche d’une pénurie d’aide-soignants ces prochaines années ? Le nombre d’élèves est en tout cas en chute libre. L’Institut de formation public varois des professions de santé a organisé un colloque sur le sujet hier pour tenter de trouver des solutions.