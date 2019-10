Le journal du mercredi 16 octobre

Les logements anciens plus recherchés que les neufs. C’est ce qui ressort des chiffres de l’Observatoire immobilier de Provence. Il a présenté, hier, son bilan du premier trimestre de cette année.



C’est la nouveauté de la nouvelle campagne de vaccination contre la grippe lancée hier. Désormais, les pharmaciens peuvent aussi jouer de la piqûre. Seulement pour les plus de 65 ans ou les femmes enceintes. Le président du syndicat des pharmaciens du Var nous donnera la liste complète de ces " cas particuliers " dans un instant.



Expliquer aux Varois ce que deviennent leurs déchets. C’est le but des visites organisées dans l’Usine de valorisation énergétique de Lagoubran. Des visites qui s’effectuent désormais à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Reportage en fin de journal.