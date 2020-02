Le journal du mercredi 19 février

Les titres :



- " Je n’ai jamais été un pantin ". Les mots de Jean-Claude Charlois. Le maire de la Garde se confie dans une interview à Var Matin. Il revient notamment sur sa relation avec son prédécesseur, Jean-Louis Masson.



- L’Établissement français du sang à la recherche de sangs rares. L’EFS organise une collecte orientée vers les personnes d’origines étrangères ce matin à Toulon. " il faut que la population des donneurs ressemble à celle des receveurs ", nous expliquera le directeur de l’Établissement français du sang de Provence Alpes Côte d’Azur.



- Il devrait s’achever en fin d’année. Ce matin, on vous emmène sur le chantier de restauration de l’Abbaye de La Celle. La 5e et dernière phase de travaux. Elle concerne la reconstruction de l’aile ouest de l’abbaye et le jardin du cloitre.



- Le beau temps sera encore de la partie aujourd'hui. Conséquence : le risque d’allergie est élevé voir très élevé sur tout le pourtour méditerranéen. " Dans le futur, les saisons polliniques risquent de commencer plus tôt et terminer tard ", estime Samuel Monnier, ingénieur en aérobiologie au Réseau National de Surveillance aérobiologique.