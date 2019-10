Le journal du mercredi 23 octobre

Les titres du journal :



Ils demandent la mise en place d’une charte de bon voisinage dans le département. Plus de 250 agriculteurs ont manifesté hier devant la Préfecture du Var.



Eux dénoncent une position hypocrite de la part de l’État.

Les agents du Parc de Port-Cros et les maires des 5 communes adhérentes protestent contre la possible suppression de postes au sein de parc. Cela afin de faire des économies.



Clément Giraud ne prendra le départ de la Transat Jacques Vabre dimanche. Le bateau du skipper toulonnais est hors service à cause d’un incendie.



Un épisode méditerranéen va toucher le Var aujourd'hui. Au programme : pluie, orages et vent.