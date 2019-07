Le journal du mercredi 24 juillet

Elle lance un appel à l’aide pour trouver un logement à une famille arménienne menacée d’expulsion et dont le père s’est immolé par le feu vendredi dernier devant la préfecture de Toulon. Le témoignage d’Annick Perreau, dès le début de ce journal.



Les plages de Roquebrune-sur-Argens pourraient rester fermées aujourd’hui. La faute au nauffrage d’un yatch, hier matin, au large des Issambres. Du carburant s’est échappé de ses soutes.



Dans ce journal également l’inquiétude de la présidente de la Chambre d’agriculture du Var. Elle risque de devoir licencier plusieurs techniciens. En cause : la volonté du gouvernement de réduire la taxe sur les terrains non bâtis. Taxe qui finance les activités des chambres d’agriculture.