Le journal du mercredi 25 septembre

" Il faut prendre en compte les particularités locales ". C’est la demande formulée par les maires de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Ils dénoncent l’obligation pour les villes de compter au moins 25 % de logements sociaux d’ici 6 ans.



Les pompiers du golfe de Saint-Tropez auront binetôt une nouveau lieu de travail. Le chantier de nouvelle caserne de Grimaud a été officiellement lancé hier.



" Nous voulons que l’État reconnaisse officiellement ce massacre et ces abandons ". Dans ce journal également, le témoignage Djamal Guedouar, président de l’association Les harkis du Cœur du Var et de la Provence Verte, à l'occasion de la journée nationale d’hommage aux Harkis.



Le but : intéresser le grand public à l'archéologie. Roquebrune-sur-Argens accueillera l'un des plus importants congrès d'Europe dans trois semaines.