Le journal du mercredi 26 février

Les titres :



- Détecter le plus précocement possible les éventuels cas de coronavirus. C’est l’objectif du plan déployé par l’agence régionale de santé PACA. Des mesures renforcées alors que les cas de contamination se multiplient en Italie. Le point sur ce dispositif dès le début de ce journal.



- Dans ce journal, nous nous rendrons également à Hyères, où l’hôpital Renée Sabran s’est équipé d’un exosquelette. Il permet à des patients atteints d’une paralysie des membres inférieurs incomplètes de reprendre la marche plus rapidement qu’avec une rééducation classique. Reportage.



- Profiter de l’entrée en Carême pour vivre le miracle de la gratitude : c'est ce que propose les paroisses de Brignoles et du Pont du Las à Toulon. Comment ? C’est ce que nous dira le père Lionel Dalle, vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon.