Le journal du mercredi 28 août

Un port détruit, comme la moitié de la ville après une semaine de bataille. On reviend dans ce journal sur la libération de Toulon. Des commémorations sont organisées cette après-midi pour son 75e anniversaire.



Dans ce journal également, on s’intéressera à la mission menée par la goélette Tara. Mission sur les microplastiques en mer et dans les fleuves. Le bateau scientifique fait escale à Toulon jusqu’à vendredi.



Il a déjà raconté son aventure au Vendée Globe dans un livre, elle est désormais adaptée en bande dessinée. Et elle sort aujourd’hui. " Une drôle d’émotion ", nous confiera le skipper toulonnais Sébastien Destremau.