Le journal du mercredi 29 janvier

Les titres :



- Plus 30 %. La hausse des procédures pour des faits de violences conjugales traitées par le tribunal de Toulon l’an dernier." C'est le résultat de la sensibilisation des victimes", estime le Procureur de la République de Toulon.



- Nouvelle journée d’action nationale contre le projet de réforme des retraites : deux manifestations sont prévues à Toulon et Draguignan ce matin.



- Préparez vos CV, la saison de recrutement des emplois saisonniers démarre. Plus de 40 000 postes sont proposés chaque année dans notre département. Les professionnels ont parfois du mal à recruter.