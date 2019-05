Le journal du mercredi 29 mai

Des femmes, des hommes, jeunes ou moins jeunes, qui habitent sur le littoral et dans les terres. L’association Campagne glyphosate recherche des volontaires dans le Var. 200 à 250 pour passer des tests de dépistage.



" Les déchets radioactifs sont stockés en toute sécurité et en toute transparence ". Réaction de Stanislas Gentien, chargé de communication de la base naval de Toulon après la publication d’une carte établi par l’ONG Greenpeace. Elle recense 70 lieux de stockage et de transport de déchets nucléaires.



Des spectacles et des activités gratuites dans les rue de Toulon pour rendre " la culture accessible à tous ". C’est le principe du Liberté Ville. Le théâtre Liberté organise la 4e édition à partir du 9 juin.



" Un soulagement immense, énormément de plaisir ". Réaction d’Antoine Hoang. Le jeune toulonnais s’est qualifié pour le 2e tour de Roland-Garros hier.