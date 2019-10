Le journal du mercredi 30 octobre

Les titres :



Les femmes et hommes qui vivent dans la rue décèdent en moyenne 30 ans plus tôt que le reste de la population. C’est le constat dressé par le Collectif des Morts de la Rue hier. Comment l’expliquer ? La réponse du président de l’antenne varoise.



Des mégots transformés en mobilier urbain. Ceux collectés par les cendriers à vote installés à Carqueiranne depuis cet été. Des cendriers sur lequel figure un petit jeu pour inciter les fumeurs à s’en servir. Reportage dans ce journal.



" Si Toulonnais ou Lyonnais prennent deux " n ", pourquoi pas Bargemonais ? " Une faute d’orthographe que compte bien faire corriger un habitant du village. On l'entendra.



Le Saint-Raphaël-Var-Volley-Ball battu hier en 8e de finale de la Coupe de France. La réaction de la capitaine Lara Davidovic.