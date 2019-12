Le journal du mercredi 4 décembre

Les titres :



" Il faut débétonner certaines zones ". Le constat d’Elisabeth Borne hier. La ministre de la Transition écologique et solidaire s’est rendue à Roquebrune-sur-Argens. Elle a rencontré des élus touchés par les inondations.



Des écoles fermées, des trains supprimés, de nombreuses perturbations sont attendues demain. On fait le point dans ce journal.



De nouveaux brancards, des primes pour les aides-soignants et infirmiers, le rachat d’une partie de la dette des hôpitaux. L’Agence Régionale de Santé a détaillé lundi la façon dont seront appliquées les mesures annoncées par la ministre de la Santé dans le cadre du plan hôpital.



Apporter un message d’espoir et sensibiliser les élèves au handicap. Atteint de trisomie 21, l’acteur Pascal Duquenne a rencontré des lycéens de Draguignan hier. Reportage en fin d’édition.