Le journal du mercredi 4 février

Les titres :



- Ils étaient 300 environ. Des opposants au projet de réforme des retraites réunis hier devant la Préfecture du Var, à Toulon. Trop peu pour certains, reportage.



- Le 1er bus 100% électrique de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a été livré hier. Il entrera en service d’ici deux mois. Le temps notamment de former les chauffeurs.



- On devrait bientôt l’apercevoir entre Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argens : le " boatcom ". Un bateau conçu pour ramasser les déchets flottants en méditerranée est entièrement financé par la publicité. Un concept inédit selon ses créateurs, on entendra l’un d’eux en fin d’édition.