Le journal du mercredi 4 septembre

" Améliorer la sensibilisation dès le plus jeune âge et la formation des personnes susceptibles d’accueillir ces femmes ". C’est ce que demande la présidente du centre d'information sur les droits des femmes et familles du Var alors que le gouvernement a ouvert hier un grenelle sur les violences conjugales.



Les syndicats des finances publiques du Var toujours mobilisés contre le plan de restructuration. Ils ont manifesté hier lors de l’inauguration du nouveau centre de la Seyne-sur-Mer. Ils dénoncent une " braderie " des services publiques. Ce que conteste le directeur des finances publiques du département.



Retrouver la Coupe d’Europe, c’est l’objectif du Saint-Raphael-Var-Handball cette saison. On entendra son président alors que le club dispute son premier match de championnat ce soir.