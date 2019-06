Le journal du mercredi 5 juin

« Nous devons redéfinir notre doctrine », juge Jean Louis Masson. Pour le député LR et président des Républicains du Var, il faut « s’ouvrir sur les réalités d’aujourd’hui ».



La Fédération des Vignerons Indépendants de PACA Corse veut encourager ses adhérents à passer la certification HVE, Haute Valeur Environnementale. « Nous devons aller vers des cultures plus sereine, plus seine », estime son président Christophe Durdilly.



En fin de journal, reportage avec les plongeurs / démineurs de la Marine Nationale. Ils ont mené une opération de relevage de bateaux hier à la Seyne-sur-Mer. Cela consiste à nettoyer la mer de ses épaves.