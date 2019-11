Le journal du mercredi 6 novembre

Les titres :



8 ménages sur 10 ont profité de la baisse de la taxe d’habitation cette année d’après le Ministère de l'Economie et des Finances. Une baisse de 432 euros en moyenne dans le Var.



Plus d’un camion chaque minute aux heures de pointe. C’est trop pour certains habitants du Beausset. Ils manifestent depuis le début de semaine et réclament des solutions.



Des travaux colossaux en perspective. Ceux du barrage du Revest-les-Eaux. Ils devraient débuter en septembre prochain. Qu’en est-il exactement ? On fait le point dans ce journal alors que l’enquête publique s’est achevée il y a quelques jours.



12 films du cinéaste varois Christian Philibert présentés pendant 10 jours. C’est le menu de la première édition du festival départemental du Cinéma d’Auteur du Var. Elle débute aujourd’hui.