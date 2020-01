Le journal du mercredi 8 janvier

Les titres :



- Une décision soudaine et incompréhensible pour Valérie Gomez-Bassac. La députée LREM du Var s’est jointe aux élus rassemblés hier pour protester contre le départ sous-préfet de Brignoles. Vous l'entendrez.



- C’est un rapport alarmant. D’après le Groupe régional d'experts sur le climat, le changement climatique va affecter durement la santé des Provençaux dans les prochaines années : plus d’allergies, de nouvelles maladies et un stress lié aux catastrophes naturelles à répétition.



- Le quartier Chalucet à Toulon, une nouvelle caserne de pompiers à Grimaud ou encore un nouveau musée à Draguignan, plusieurs projets devraient aboutir cette année dans le Var. Tour d'horizon dans ce journal.



- Un mois de bonnes affaires. Ce mercredi marque le début des soldes dans le Var. Mais ont-elles toujours un intérêt pour les clients et commerçants ? Reportage à Saint-Raphaël.