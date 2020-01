Le journal du vendredi 10 janvier

Les titres :



- C’est une méthode encore récente qui permet de prélever un foie ou un rein à cœur arrêté. D’ici 6 semaines, l’hôpital de Fréjus appliquera un nouveau protocole. Il doit permettre de prélever davantage d'organes.



- Si vous prenez le TER, votre abonnement du mois de décembre vous sera remboursé a annoncé hier la SNCF. " C’est la moindre des choses ", réagit le président de la Région PACA, Renault Muselier.



- Marc Giraud veut lutter contre la précarité au travail. Le président du Conseil Départemental a annoncé hier que tous les agents non titulaires depuis plus d’un an seront "stagiairisés".



- Des fèves à l’image de leur ville. C’est l’idée des gérants de la boulangerie-pâtisserie Bailly, à Cuers. La période de la galette des rois représente un moment essentiel pour leur activité.