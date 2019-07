Le journal du vendredi 12 juillet

L’accès aux Mont Toulonnais, au massif des Maures ou celui de la Sainte Baume interdit aujourd’hui et demain. Le risque incendie est considéré comme très sévère à cause du vent.



Dans ce journal également, les témoignages de Loïc et Magali, quartiers maitres maistranciers à Saint-Mandrier. Ils font partie des 145 militaires et pompiers varois qui défileront dimanche sur les Champs Elysées.



Si vous avez plus de 55 ans, vous vous souvenez peut-être de ce jour où l’homme a posé son premier pas sur la lune. Rosita Ravet, vice-présidente du club Antarès, en garde un souvenir ému. Vous l’entendrez alors que le club d’astronomie seynois ouvre ses portes au grand public aujourd’hui à l’occasion du cinquantenaire de cet événement.