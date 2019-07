Le journal du vendredi 26 juillet

Le chômage en baisse dans le Var au deuxième trimestre. Moins 1,9 % d’après la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.



Développer l’agriculture ou le tourisme durable sur le massif des Maures. Deux des idées avancées hier lors d’un premier comité de pilotage. Il était organisé dans le cadre du contrat de transition écologique signé par les trois intercommunalités Coeur du Var, Méditerranée Porte des Maures et Golfe de Saint-Tropez.



C'est un nouveau concept lancé à Saint-Raphaël : une boutique à l'essai. L'idée, permettre à un commerçant de s'installer plus facilement. Explication d'Alban Aubry, chef de projet chez Initiative Var.



L’histoire de Marie Madelaine : « une road story extraordinaire » d’après Bernard Masson. Le baryton qui propose un spectacle sur sa vie demain soir, en la Basilique de Saint Maximin la Sainte Baume. La ville honore sa Sainte patronne depuis le début de semaine.