Le journal du vendredi 27 septembre

" Il dégageait une très grande humanité ". L’hommage dans ce journal du père Didier Hascoet à Jacques Chirac. L’ancien curé de Bormes-les-Mimosas se souvient d’un homme "très accessible".



Son but : aider les mineurs non accompagnés du département. La pastorale des migrants du diocèse de Fréjus - Toulon ouvrira ces prochains jours une aumônerie interreligieuse. "On travaillera avec différentes associations", nous expliquera le père Pierre-Marie Brochery.



Dans ce journal également, rencontre avec Eloyse Lesueur. La sauteuse en longueur varoise s’apprête à disputer les Championnats du monde d’athlétisme. Ils débutent aujourd’hui à Doha, au Qatar.