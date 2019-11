Le journal du vendredi 29 novembre

Les titres :



Le bilan des inondations s’élève désormais à 6 morts. Le corps de l’homme recherché depuis dimanche entre Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Seillon-Source-d’Argens a été retrouvé hier.



Ils veulent mobiliser avant la manifestation prévue à Paris mi-janvier. Les opposants au projet de loi bioéthique organisent différentes actions à Toulon, Draguignan ou Saint-Raphaël ce weekend.



La banque alimentaire fait appel à votre générosité. Elle organise sa grande collecte annuelle aujourd’hui et demain. Collecte qui permet d’aider 6 500 bénéficiaires dans le Var.



" On a besoin que tout le monde soit impliqué ". Les mots de Patrice Collazo, l’entraîneur du Rugby Club Toulonnais. Les Varois se déplacent à Pau demain pour la 10e journée de Top 14.