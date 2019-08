Le journal du vendredi 30 août

Edouard Philippe et Jean-Michel Blanquer attendus au Muy ce matin. Le Premier ministre et le ministre de l’Education nationale participeront à la rentrée des professeurs au lycée du Val d’Argens.



Eux ont fait leur pré-rentrée hier. Dans ce journal, rencontre avec des étudiants de la première promotion du campus connecté de Saint-Raphaël.



Nettoyer les ports des hydrocarbures à l’aide de filtres fabriqués avec des cheveux. C’est l’idée d’un coiffeur de Saint-Zacharie. Rencontre dans quelques instants.



Et en fin d’édition, le coup de gueule de Mourad Boudjellal sur la situation du demi d’ouverture Anthony Belleau avec l’équipe de France. Le RCT se déplace à Bordeaux demain.