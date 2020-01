Le journal du vendredi 31 janvier

Les titres :



- Se laver les mains, moyen le plus efficace pour éviter la propagation du virus. Le rappel du président de l'Union Régionale des Professionnels de Santé, Médecin libéraux de Paca. Pour l’instant, aucun cas de coronavirus n’a été déclaré dans la région.



- Le taux d’activité des 15 / 64 ans qui habitent dans les quartiers "Politique de la Ville" de PACA est le plus faible de France Métropolitaine d’après une étude de l'Insee.



- Une première enveloppe d’un million et demi d’euros a déjà été distribuée aux entreprises de la Région touchées par les violentes intempéries de fin novembre et début décembre. "D’autres financements suivront", annonce le président de la Région.



- Le thermomètre va encore afficher des températures très douces aujourd’hui : jusqu’à 18 degrés cette après-midi au Rayol-Canadel-sur-Mer, 17 à Toulon, Brignoles, Saint Maximin la Sainte Baume ou Salernes. Cet hiver devrait-être le plus chaud jamais enregistré dans notre région.