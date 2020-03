Le journal du vendredi 6 mars

Les titres :



- Elle revient de Milan, en Italie. Une habitante de Six-Fours testée positive au coronavirus. C’est le premier cas dans le Var.



- Le coronavirus qui pourrait avoir des conséquences sur la collecte annuelle des Restos du Coeur. C’est ce que redoute le président de l’association dans le Var.



- " Pour l'instant nous ne voyons rien venir ". Cinq mois après la fin de grenelle organisé par le gouvernement, le Collectif Nous Toutes 83 organise une nouvelle marche contre les violences conjugales demain à Toulon. On entendra sa présidente, Céline Arnaud, dans ce journal.



- Nous entendrons également l’organisatrice de la journée " En mission avec les plus pauvres, partager, comprendre, agir " organisée par la fraternité Saint-Laurent sur le domaine de la Castille, à la Crau, demain. Le but : « nous inciter à nous engager auprès des plus pauvres ».