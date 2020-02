Le journal du vendredi 7 février

Les titres :



- De plus en plus de Français vaccinés contre la grippe. Cela notamment grâce aux pharmaciens. Ils sont près de 9 sur 10 dans le département à vacciner nous apprend le président du syndicat des pharmaciens du Var.



- Tout le département sera connecté à la fibre d’ici fin 2023. " Pour l’instant, les engagements sont tenus ", assure la vice-présidente du Conseil Départemental, déléguée au numérique. La commission en charge du déploiement de l’internet à très haut débit s'est réunie hier.



- Quels vins peuvent prétendre à une médaille ? C’est la question à laquelle ont tenté de répondre hier les 180 jurés chargés de sélectionner les vins qui concourront lors du Concours générale agricole du prochain Salon de l’Agriculture de Paris. Reportage dans ce journal.



- Dans ce journal également, nous entendrons Denis Dailleux. Il expose toute une série de photos au théâtre Liberté à Toulon. Des clichés pris en Egypte et qui montrent le lien entre des mères et leurs fils bodybuildés. Il nous expliquera sa démarche.